Berlin

Flughäfen: Sprunghafter Anstieg des Reiseverkehrs erwartet

01.07.2020, 14:43 Uhr | dpa

Der Reiseverkehr über die Berliner Flughäfen wird aus Sicht der Betreiber in diesem Monat wieder kräftig anziehen: "Wir erwarten im Juli etwa 20 000 Fluggäste pro Tag und Ende des Monats erwarten wir etwa 30 000", sagte Flughafen-Chef Engelbert Lütke Daldrup am Mittwoch in Berlin. Hauptgrund ist die Wiederaufnahme des Flugverkehrs durch Berlins größten Anbieter Eayjet. Insgesamt sind damit ab Mittwoch wieder 36 Fluggesellschaften an den beiden Hauptstadtflughäfen Tegel und Schönefeld aktiv und fliegen rund 100 Ziele in 40 Ländern an.

Die Zahl der Fluggäste pro Tag wird sich den Erwartungen zufolge bis Ende Juli mehr als verdreifachen. Im Vormonat waren täglich noch rund 8000 Passagiere gezählt worden.

Bis jedoch wieder das hohe Niveau vor der Krise erreicht wird, wird es aus Sicht des Flughafenchefs noch einige Jahre dauern. "In Berlin sind wir der Meinung, dass wir in drei bis vier Jahren den Status quo erreicht haben werden, den wir 2019 hatten", sagte Lütke Daldrup. Im vergangenen Jahr waren rund 35 Millionen Fluggäste über Berlin geflogen. "In diesem Jahr werden wir viel weniger haben."