Berlin

Linksfraktion hält Mindestlohn-Anstieg für zu gering

01.07.2020, 15:26 Uhr | dpa

Die Linke in Mecklenburg-Vorpommern hält die Pläne zur schrittweisen Anhebung des Mindestlohns für unzureichend. "Mit einer armutsfesten und existenzsichernden Lohnuntergrenze hat das nun wirklich nichts zu tun", beklagte der wirtschaftspolitische Sprecher der Linksfraktion im Landtag, Henning Foerster, am Mittwoch in Schwerin. So halte die EU-Kommission zur Vermeidung von Armut einen Mindestlohn in Höhe von 60 Prozent des mittleren Lohnes im jeweiligen Mitgliedsstaat für erforderlich. Dies bedeute für Deutschland mindestens 12 Euro je Stunde, so Foerster. Nach seinen Angaben bezogen 2017 im Nordosten etwa 146 000 Arbeitnehmer den gesetzlichen Mindestlohn. Neuere Angaben lägen nicht vor.

Am Dienstag hatte die zuständige Kommission in Berlin einen Beschluss zur Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns in Deutschland vorgelegt. Die untere Absicherung für Geringverdiener soll demnach von jetzt 9,35 Euro in vier Stufen auf bis zu 10,45 Euro pro Stunde angehoben werden. Als erstes Plus kommt zum 1. Januar 2021 aber vorerst ein leichter Anstieg auf 9,50 Euro. Das Votum in dem Gremium, dem Vertreter von Arbeitgebern, Gewerkschaften und Wissenschaft angehören, fiel einstimmig.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sprach von einer guten Nachricht für rund zwei Millionen Arbeitnehmer in Deutschland. Er kündigte an, die Empfehlung über eine Verordnung verbindlich machen zu wollen. Grundsätzlich orientiert sich die unabhängige Kommission bei ihren Vorschlägen an der zurückliegenden Entwicklung der Tariflöhne.