Berlin

Füchse-Ziel: Nicht über Corona-Koeffizienten in Europapokal

03.07.2020, 10:56 Uhr | dpa

Ein Ball in der Hand eines Spielers. Foto: Robert Michael/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Handball-Bundesligist Füchse Berlin will sich in der kommenden Saison direkt für einen Platz im internationalen Geschäft qualifizieren. "Wir wollen die neue Saison sportlich erfolgreicher abschließen und nicht über den Corona-Koeffizienten in den Europapokal einziehen", sagte Füchse-Manager Bob Hanning im "Reviergeflüster - Der Füchse Podcast".

Als Tabellensechster der wegen der Coronavirus-Pandemie abgebrochenen Spielzeit hatte das Team den direkten Einzug in den EHF-Pokal verpasst. Als Gastgeber des abgesagten EHF-Finalturniers hatten die Füchse vom europäischen Verband einen internationalen Startplatz erhalten.

Erfreut zeigte sich der 52-Jährige, dass die Handball-Bundesliga im Oktober wieder starten soll: "Das war längst überfällig. Gut, dass man Sichtbarkeit zeigt und den Zuschauern, Fans und Spielern das Gefühl gibt, dass sie gebraucht werden", sagte Hanning.

Ob zu den Spielen Zuschauer zugelassen werden, ist derzeit noch offen. Hanning geht aber davon aus, dass "wir nicht mit 9000 Zuschauern im ersten Spiel starten." Der Manager kündigte an, dass die Dauerkartenbesitzer bei der Platzvergabe "bevorzugt behandelt" werden: "Da werden wir ein Stück zurückgeben."

Die Dauerkarteninhaber der Füchse Berlin hatten zu 99,2 Prozent auf Rückerstattungsansprüche der abgebrochenen Saison verzichtet. Trotz Ungewissheiten für die nächste Saison hätten sich bereits 75 Prozent der Dauerkarteninhaber erneut ein Saisonticket gekauft.