Berlin

BVG streicht rassistischen Begriff aus Stationsnamen

03.07.2020, 17:16 Uhr | dpa

Nach jahrelangen Debatten um die "Mohrenstraße" in Berlin soll der rassistische Begriff der gleichnamigen U-Bahnstation wegfallen. Künftig soll die Haltestelle Glinkastraße nach dem russischen Komponisten Michail Iwanowitsch Glinka (1804-1857) heißen, wie die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) am Freitag mitteilten. Die Umbenennung werde einige Wochen in Anspruch nehmen, solle aber noch in diesem Jahr erfolgen, sagte eine Sprecherin der dpa in Berlin.