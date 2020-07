LIVEHauptstadt-Ticker

"Ich darf das" – Mann beißt Freundin Teile der Wange ab

08.07.2020, 11:47 Uhr | cf, t-online.de

Hier informieren wir Sie jeden Tag über die aktuellsten Nachrichten aus Berlin, mit News und Geschichten aus allen Stadtteilen der Hauptstadt.

Das Jugendzentrum Potse in Berlin-Schöneberg soll die von ihm besetzten Räume laut einem Gerichtsurteil verlassen. Das Landgericht gab damit am Mittwoch der Klage des Bezirks Tempelhof-Schöneberg auf Herausgabe der Räume in der Potsdamer Straße statt, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, innerhalb von zwei Wochen kann Einspruch eingelegt werden.

Die Unterstützer des Jugendzentrums hatten die Räume seit etwa eineinhalb Jahren besetzt. Über Twitter forderten sie am Mittwoch zu einer Demonstration am Mittag auf und kündigten an: "Wir werden keine Räumung hinnehmen und die Räume nicht verlassen!"

Geht nicht zu der Urteilsverkündung die vormittags gegen uns stattfinden wird.

Kommt stattdessen am #B0807 um 13 Uhr zur Potse!

Wir werden keine Räumung hinnehmen und die Räume nicht verlassen!#potsebleibt #drugstorelebt #syndikatbleibt #Meutebleibt #L34bleibt #wirbleibenalle pic.twitter.com/HZ9AOkAYq8 — Potse (@Potse_Berlin) July 8, 2020

Das Landgericht fällte jetzt ein sogenanntes Versäumnisurteil, weil der Vertreter der Potse in der mündlichen Verhandlung am 8. Januar erst einen Befangenheitsantrag stellte und dann den Gerichtssaal verließ. Damit konnte nicht weiterverhandelt werden.

Die Polizei hat am Dienstag einen 24-jährigen Mann festgenommen, der im Görlitzer Park in Kreuzberg seiner 41-jährigen Partnerin Teile der linken Wange raus- und einen Teil des linken Nasenflügels abgebissen hatte. Das teilten die Beamten auf Twitter mit. Mit den Worten "Ich darf das, das ist meine Freundin", soll der Mann die Tat verteidigt haben.

"Ich darf das, das ist meine Freundin", verteidigte ein Mann gestern im #Görli, dass er seiner Partnerin Teile der linken Wange raus- & des linken Nasenflügels abgebissen hatte.

#Danke an @ZivileHelden, die unsere Kolleg. alarmierten, welche den Verdächtigen festnahmen.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 8, 2020

Zeugen hatten laut Polizei am Dienstagvormittag zunächst ein Handgemenge beobachtet, im Zuge dessen der Mann die Frau zu Boden brachte. Die Frau sei blutüberströmt gewesen. Beim anschließenden Fluchtversuch in Richtung Cuvrystraße mit seiner angeblichen Partnerin habe der Mann laut Zeugen geschrien: "Ich darf das, das ist meine Freundin." In welcher Beziehung die beiden zueinander stehen und worum es beim Streit ging, ist laut Polizei unklar.

Der 24-Jährige war der Polizei wegen Drogenhandels und Roheitsdelikten bekannt. Die verletzte Frau kam in ein Krankenhaus und wurde dort behandelt, entließ sich aber selbst, wie der Polizeisprecher sagte. Ein Ermittlungsrichter ordnete die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa sagte.

Am späten Dienstagabend und am frühen Mittwochmorgen haben sich gleich zwei schwere Unfälle in unmittelbarer Nähe in Berlin-Gesundbrunnen ereignet.

Am Dienstagabend gegen 22.50 Uhr hat ein 30-jähriger Opelfahrer eine 30-jährige Fußgängerin an der Ecke Böttgerstraße angefahren als sie über eine Straße ging, meldet der RBB unter Berufung auf eine Polizeisprecherin. Rettungskräfte hätten die bewusstlose Frau stabilisieren müssen, die am ganzen Körper schwere Verletzungen aufwies. Die genaue Unfallursache werde nun geklärt. Mehr dazu lesen Sie hier.

Am Mittwochmorgen gegen 5 Uhr ist laut "B.Z." eine Autofahrerin auf der Brunnenstraße offenbar aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Dabei soll sie gegen einen Ampelmast und einen Motorradfahrer geprallt sein. Die Audi-Fahrerin soll dadurch schwer verletzt worden sein. Über den Zustand des Motorradfahrers waren zunächst keine Details bekannt.

Einige Parks in der Hauptstadt scheinen derzeit im Müll zu versinken: Die Initiative "wirBerlin" möchte das ändern und bringt einen Park-Knigge heraus. Enthalten sind acht Regeln in sechs Sprachen, wie die Parks sauber gehalten werden können: "Parks und Ufer sind keine Müllhalden, sondern Erholungsorte für uns ALLE. Hinterlasse sie so, dass sich die Nächsten auch wohlfühlen!", heißt es darin unter anderem.



Der Knigge hat Hosentaschenformat und soll in den kommenden Wochen in Berliner Parks verteilt werden. Zunächst seien 5.000 Exemplare gedruckt worden, sagte Projektleiter Sebastian Weise.

Hertha BSC soll zukünftig um die vorderen Tabellen-Plätze der Fußball-Bundesliga spielen. Man wolle in der kommenden Saison besser abschneiden als Rang zehn in dieser Spielzeit, sagt Hertha-Präsident Werner Gegenbauer in einem Interview der "Bild".

"Perspektivisch sind die vorderen Tabellenplätze unser Ziel. Dazu gehört dann auch die Qualifikation für Europa. Am besten irgendwann auch für die Champions League", sagt Werner Gegenbauer. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa.



"Perspektivisch sind die vorderen Tabellenplätze unser Ziel. Dazu gehört dann auch die Qualifikation für Europa. Am besten irgendwann auch für die Champions League", sagte der 70-Jährige.

Union-Berlin-Profi Felix Kroos hat sich für ein besonderes Geschenk aus Bremen bedankt. "Es ist wirklich ein ganzer LKW mit Bier angekommen bei uns am Stadion, sogar mit einem Brief persönlich an mich adressiert", sagte der 29-Jährige im Podcast "Einfach mal Luppen", den er mit seinem Bruder Toni Kroos betreibt und dessen neueste Episode am 8. Juli veröffentlicht wurde.

Felix Kroos spielte von 2010 bis Anfang 2016 für Werder und hatte vor dem letzten Bundesliga-Spieltag angekündigt, den Bremern im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga helfen zu wollen.



Habe jetzt mal alle Nachrichten von den Werder Fans gelesen . Aktueller Stand : 1678 Kisten Bier und 5467 Liebesbekundungen (meistens männlich) ! Danke dafür 💚 — Felix Kroos (@felixkroos18) June 28, 2020

Tatsächlich gewann Union gegen den damaligen Tabellen-16. Fortuna Düsseldorf. Weil Werder den 1. FC Köln bezwang, stiegen die Düsseldorfer ab, Bremen rettete sich in die Relegation und sicherte sich am 6. Juli gegen den Zweitliga-Dritten Heidenheim den Klassenerhalt.

Der Mittwoch in Berlin startet heute grau. Es bleibt heute auch stark bewölkt bis bedeckt, so der Deutsche Wetterdienst. Im Berliner Raum und nördlich davon soll es meist trocken bleiben, aber einzelne Schauer sind möglich. Höchstwerte von 17 bis 20 Grad sind prognostiziert. Dazu weht ein schwacher, zeitweise mäßiger Westwind.

Der Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder des Berliner Chefarztes Fritz von Weizsäcker soll heute in seine Schlussphase gehen. Die Plädoyers und auch die Verkündung eines Urteils seien vorgesehen, gab das Landgericht bei der Verhandlung am Montag bekannt. Allerdings ist offen, ob die Verteidiger noch einen Antrag im Zusammenhang mit dem psychiatrischen Gutachten über den Angeklagten stellen werden. Der 57-jährige Angeklagte, der dem Sachverständigen zufolge wegen einer psychischen Erkrankung bei der Tat in seiner Steuerungsfähigkeit erheblich vermindert war, hatte von "Befangenheit" gesprochen.

Der jüngste Sohn des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker war am 19. November 2019 durch einen massiven Stich in den Hals gegen Ende eines Vortrags in der Schlossparkklinik Berlin getötet worden. Die Tat hatte bundesweit Entsetzen hervorgerufen. Als Motiv nimmt die Staatsanwaltschaft Hass auf die Familie des Getöteten an, insbesondere auf den früheren Bundespräsidenten.

Dem Angeklagten aus Rheinland-Pfalz werden Mord an dem 59-jährigen Professor sowie versuchter Mord an einem Polizisten zur Last gelegt. Der Beamte, der privat zu dem Vortrag gekommen war, wollte den Angreifer stoppen und war erheblich verletzt worden. Der Angeklagte hat gestanden, jedoch keine Reue gezeigt.

