Berlin

Polizei sucht nach Unfall mit einem Toten nach Zeugen

10.07.2020, 18:54 Uhr | dpa

Die Berliner Polizei sucht nach einem tödlichen Unfall, bei dem ein Radfahrer und ein Auto in Berlin-Charlottenburg zusammenstießen, nach Zeugen. Der 78-Jährige stürzte durch den Zusammenprall am 13. Juni auf die Straße und kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wo er zehn Tage später starb, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zuvor war er mit dem Rad aus einer Grundstücksausfahrt auf die Keplerstraße gefahren und dort mit dem Wagen einer 19-Jährigen kollidiert. Die Frau blieb unverletzt.