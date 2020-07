Berlin

Manager: Wasserballer wollen Ende August Saison fortsetzen

12.07.2020, 14:37 Uhr | dpa

Die Wasserball-Bundesliga will die durch die Corona-Krise derzeit unterbrochene Saison Ende August fortsetzen. Das berichtete Manager Peter Röhle vom deutschen Rekordmeister Spandau 04. Die Vereine, die weiterspielen wollen, haben sich auf einen zeitlichen Ablauf geeinigt. "Das ist eine Willensbekundung, aber es ist noch nicht sicher", sagte Röhle am Sonntag. Derzeit werde ein entsprechendes Hygiene- und Sicherheits-Konzept erarbeitet. Der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) wird dann in Zusammenarbeit mit den zuständigen Gesundheitsämtern entscheiden.

Vorgesehen ist der Re-Start für Anfang September mit den beiden Playoff-Halbinals, die in einer Best-of-Three-Serie entsprechend dem Hauptrundenstand beim Stopp der Bundesliga ausgespielt werden. Zuvor wollen die Wasserfreunde Spandau 04 und Waspo Hannover wahrscheinlich am 28. August noch in einem separaten Spiel den Heimvorteil für die Halbfinals ausspielen. Es folgt die Final-Serie nach dem Modus Best oft Five. "So könnte es sein. In den nächsten Tagen werden die Konzepte weiterentwickelt", sagte Röhle.

Spandau 04 will zudem das Final-Four-Turnier im Pokalwettbewerb im September ausrichten, in dem neben den Berlinern und Hannover außerdem ASC Duisburg und OSC Potsdam vertreten sind. Die modifizierten Champions League beginnt für Spandau im November.

Derweil vermeldeten die Wasserfreunde mit dem 26 Jahre alten kroatischen Nationalspieler Marino Cagalj einen Neuzugang. Der Centerverteidiger soll auf der wichtigen Teamposition den langzeitverletzten deutschen Nationalspieler und gebürtigen Kroaten Mateo Cuk vertreten und auch danach das Potenzial des Teams erhöhen. Cagalj war in der vergangenen Saison für Montenegros Meister Jadran Herceg Novi, Spandau-Gegner in der Champions League-Hauptrunde, aktiv. Wegen der finanziellen Folgen der Coronavirus-Pandemie entließ der Club Cagalj aus dem Vertrag.