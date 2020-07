Berlin

Haas verliert bei Tennis-Kurz-Comeback in Berlin nur knapp

13.07.2020, 18:23 Uhr | dpa

Trotz einer überaus achtbaren Leistung hat Tommy Haas bei seinem Kurz-Comeback nach drei Jahren Tennis-Ruhestand eine Überraschung knapp verpasst. Der 42 Jahre alte frühere Weltranglisten-Zweite verlor am Montag beim Einladungsturnier in Berlin 4:6, 6:3, 8:10 gegen den 18-jährigen Jannik Sinner aus Italien. "Genial, hat sehr viel Spaß gemacht", sagte Haas, der sehr zufrieden mit sich war, allerdings auch einräumte: "Der Körper versucht jetzt schon, sich zu erholen."

Haas bot dem als großem Talent geltenden Südtiroler auf Rasen im Steffi-Graf-Stadion unerwartet gut Paroli. Der in Los Angeles lebende gebürtige Hamburger präsentierte sich wie eh und je im Angriffsmodus und drosch nach dem Break zum 2:3 im ersten Satz einen Ball wutentbrannt in Richtung des nahen Hundekehlesees. Im zweiten Durchgang holte Haas gegen den Weltranglisten-73. mit den wuchtigen Grundschlägen dann sogar ein Break auf und glich aus. Im Match-Tiebreak setzte sich Sinner nach anderthalb Stunden Spielzeit knapp durch und sagte über Haas: "Er könnte theoretisch mein Vater sein. Er weiß genau, wie man auf Rasen spielt."

Auch beim zweiten Einladungsturnier in einem Hangar des ehemaligen Flughafens Tempelhof ist Haas ab Freitag noch einmal am Start. Sinner trifft an diesem Dienstag im Steffi-Graf-Stadion im Halbfinale auf den Weltranglisten-Dritten Dominic Thiem aus Österreich.