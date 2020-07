Berlin

Prominente Künstler stiften Werke für Flüchtlingshilfe

14.07.2020, 12:58 Uhr | dpa

Mit einem Los und etwas Glück können Kunstinteressierte bei der Kunstlotterie der UNO-Flüchtlingshilfe Werke bekannter Künstlerinnen und Künstler gewinnen. Zu ihnen zählen etwa Stephan Balkenhol, Norbert Bisky, Katharina Grosse, Jenny Holzer, Anselm Kiefer, Markus Lüpertz und Rose Wylie, wie die UNO-Flüchtlingshilfe am Dienstag mitteilte. Insgesamt haben den Angaben zufolge 100 Künstler Werke gestiftet. Ein Los soll 40 Euro kosten.

Die Bilder, Fotografien und Installationen sind in den kommenden Monaten im Bonner Kunstmuseum (1.-13.09.), in der Hamburger Kunsthalle (20.10.-08.11.) und in der Berlinischen Galerie (18.11.- 26.11.) ausgestellt. Der Erlös von 25 000 Losen soll an das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) gehen.

"Vor Krieg, Gewalt, Hunger oder Armut fliehen zu müssen, ist ein unvorstellbares Schicksal, das furchtbarerweise auch heute noch allgegenwärtig ist. Da sollte es selbstverständlich sein, dass die Kunst diesen Missstand nicht nur reflektiert oder anprangert, sondern eben auch aktiv daran beteiligt ist, dagegen vorzugehen", sagte Alexander Klar, Direktor der Hamburger Kunsthalle, laut einer Mitteilung.