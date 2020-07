Berlin

Im Hangar: Zweites Berliner Tennis-Einladungsturnier beginnt

17.07.2020, 02:36 Uhr | dpa

Auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof beginnt heute das zweite Tennis-Einladungsturnier dieser Woche in Berlin. Zusätzlich zu den Viertelfinals findet noch das Damen-Finale der ersten Veranstaltung statt. Das Endspiel zwischen der Tschechin Petra Kvitova und Jelina Switolina aus der Ukraine fiel am Mittwoch im Steffi-Graf-Stadion wegen Regens aus. Während dort auf Rasen gespielt wurde, werden die Partien in einem Hangar des einstigen Flughafens auf einem Hartplatz ausgetragen.

Dabei sind wieder sechs Herren und sechs Damen, unter ihnen der Grunewald-Sieger Dominic Thiem aus Österreich, Andrea Petkovic und Tommy Haas. Der 42 Jahre alte Ex-Profi Haas trifft in einem deutschen Duell auf Jan-Lennard Struff. Julia Görges kann wegen einer Verletzung nicht mehr antreten. Nach dem Finale am Sonntag gibt es eine Gesamtwertung für beide Turniere, insgesamt werden 200 000 Euro Preisgeld ausgezahlt.