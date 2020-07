Berlin

Landespokal-Halbfinals aus Berlin und Brandenburg im rbb

17.07.2020, 11:00 Uhr | dpa

Der Fernsehsender rbb überträgt alle Halbfinalspiele in den Fußball-Landespokalwettbewerben von Berlin und Brandenburg im Livestream. Wie der rbb am Freitag auf seiner Internetseite mitteilte, werden am 8. August (Samstag) zunächst die beiden Begegnungen aus Berlin gezeigt. Dabei empfängt der Berliner SC ab 13 Uhr Regionalligist Viktoria Berlin auf dem Hubertus-Sportplatz im Grunewald. Im Anschluss treffen ab 16 Uhr die Regionalliga-Teams des BFC Dynamo und VSG Altglienicke aufeinander.

Einen Tag später werden die Brandenburger Finalteilnehmer ermittelt. Am 9. August (Sonntag) spielen ab 13 Uhr Regionalliga-Aufsteiger FSV Luckenwalde und Union Fürstenwalde gegeneinander, danach folgt ab 16 Uhr das Duell zwischen Grün-Weiß Lübben und dem SV Babelsberg 03. Die Endspiele finden am 22. August im Rahmen des Finaltags der Amateure statt.