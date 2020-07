Berlin

Drei Autos brennen in Tiefgarage in Charlottenburg

18.07.2020, 12:23 Uhr | dpa

In einer Tiefgarage in Berlin-Charlottenburg ist am Samstag ein Feuer ausgebrochen. "Die Sonne und die Wärme machen uns zu schaffen", sagte ein Sprecher der Feuerwehr mit Blick auf die herrschenden Witterungsbedingungen. Wegen der kräftezehrenden Bedingungen wurde die Zahl der Einsatzkräften von zunächst 30 auf 50 erhöht. Drei Autos brannten nach Angaben des Sprechers in der vierstöckigen Garage. "Es wurde niemand verletzt, aber wir müssen den Rauch rausbekommen", sagte der Sprecher. Wohnungen und die Treppenhäuser der Gebäudes nahe der Garage seien von der Rauchentwicklung aber nicht betroffen.