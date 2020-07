Berlin

Auto kracht gegen Baum: Fahrer schwer verletzt

18.07.2020, 15:23 Uhr | dpa

Ein Autofahrer ist im Berliner Ortsteil Fennpfuhl gegen einen Baum auf einer Mittelinsel geprallt und schwer verletzt worden. Der Wagen des 21-Jährigen war beim Bremsen nach einem Spurwechsel auf der Landsberger Allee ins Schleudern geraten, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Zuvor sollen der Autofahrer und ein unbekannter Transporterfahrer sich am Freitagabend gegenseitig mehrfach durch Spurwechsel gefährdet haben. Der 21-Jährige kam mit inneren Verletzungen und Beinverletzungen in ein Krankenhaus. Der zweite Fahrer fuhr unerkannt davon, gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.