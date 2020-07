Berlin

Haas scheitert im Halbfinale von Berlin an Thiem

18.07.2020, 18:00 Uhr | dpa

Tommy Haas in Aktion. Foto: Andreas Gora/dpa (Quelle: dpa)

Ex-Tennisprofi Tommy Haas hat eine Überraschung im Halbfinale des Einladungsturniers auf dem ehemaligen Flugfeld in Tempelhof verpasst. Der frühere Weltranglisten-Zweite unterlag dem Österreicher Dominic Thiem mit 6:7 (4:7), 3:6. Nach dem Gewinn bei der Rasen-Veranstaltung im Steffi-Graf-Stadion wenige Tage zuvor spielt Thiem an diesem Sonntag (16.00 Uhr/ Servus TV und Eurosport) somit um den zweiten Titel in der Hauptstadt. Endspielgegner des Weltranglisten-Dritten ist der 18-jährige Jannik Sinner. Der Südtiroler hatte sich im ersten Halbfinale im Hangar 6 gegen den Spanier Roberto Bautista Agut 7:6 (7:5), 6:2 durchgesetzt. Dem 42 Jahre alten Haas bleibt das Spiel um Platz drei.