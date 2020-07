Berlin

Thiem gewinnt auch zweites Berliner Tennis-Turnier

19.07.2020, 18:18 Uhr | dpa

Der Tennis-Weltranglisten-Dritte Dominic Thiem hat nach seinem Erfolg im Berliner Steffi-Graf-Stadion auch das Einladungsturnier auf dem früheren Flughafen Tempelhof gewonnen. Der Österreicher setzte sich im Finale am Sonntag mit 6:4, 6:2 gegen Talent Jannik Sinner aus Italien durch. Damit ist Thiem, der am Samstag im Halbfinale Ex-Profi Tommy Haas besiegt hatte, auch Gesamtsieger der Berliner Woche und erhält dafür 50 000 Euro Preisgeld. Insgesamt werden jeweils 100 000 Euro an Herren und Damen ausgeschüttet. "Ich hoffe, das war für eine Weile mein letztes Show-Match", sagte Thiem mit Blick auf den geplanten Neustart der weltweiten Tennis-Tour im August.