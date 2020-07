Berlin

Jury zeichnet "Spiel des Jahres 2020" aus

20.07.2020, 02:47 Uhr | dpa

Eine Jury zeichnet am Montag (10.30 Uhr) in Berlin wieder das "Spiel des Jahres" aus. Nominiert sind 2020 drei Titel: "My City" von Reiner Knizia, "Nova Luna" von Uwe Rosenberg und Corné van Moorsel und "Pictures" von Daniela und Christian Stöhr. Im vergangenen Jahr hatte das Wörterratespiel "Just One" gewonnen, bei dem Mitspielende mit Hinweisbegriffen ein Wort beschreiben. Der Kniff: Taucht ein Hinweis mehrmals auf, darf er nicht benutzt werden. Seit mehr als 40 Jahren wird die Auszeichnung vom Verein "Spiel des Jahres" verliehen. Die Jury nimmt jährlich den Spielemarkt mit Hunderten Neuerscheinungen unter die Lupe.

Nominiert für das sogenannte Kennerspiel des Jahres sind "Der Kartograph" von Jordy Adan, "Die Crew" von Thomas Sing und "The King's Dilemma" von Hjalmar Hach, Lorenzo Silva und Carlo Burelli