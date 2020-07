Berlin

Mit Polizeiauto Unfall verursacht? Beamter vor Gericht

22.07.2020, 02:57 Uhr | dpa

Einem Polizeibeamten wird nach einem Verkehrsunfall in Berlin-Neukölln mit Verletzten heute der Prozess vor dem Amtsgericht Tiergarten gemacht. Der 26-Jährige soll bei einer Einsatzfahrt im November 2018 fahrlässig einen Zusammenstoß mit einem Auto verursacht haben. Mit eingeschaltetem Blaulicht und Signalhorn sei der Beamte mit einer Geschwindigkeit von etwa 89 Kilometern pro Stunde in eine Kreuzung eingefahren, ohne darauf zu achten, ob die anderen Verkehrsteilnehmer ihn bemerkt hatten. Trotz Gefahrenbremsung sei es zur Kollision mit einem bei Grün in die Kreuzung einfahrenden Auto gekommen. Dessen Fahrerin sowie eine Passantin seien verletzt worden.