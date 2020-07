Berlin

Zwei Autos brennen in Berlin

23.07.2020, 09:29 Uhr | dpa

Wieder haben in der Hauptstadt in der Nacht Autos gebrannt. Im Westend ist ein Fahrzeug nach Angaben der Feuerwehr in der Nacht zum Donnerstag komplett ausgebrannt. Etwa eine halbe Stunde später, gegen 0.49 Uhr waren Einsatzkräfte in Neu-Hohenschönhausen im Einsatz: Auch dort war ein Pkw in Brand geraten. Verletzt wurde demnach niemand.

Mit den Bränden beschäftigt sich nun auch die Polizei. Immer wieder brennen in Berlin Autos. Teils steckt dahinter Brandstiftung.