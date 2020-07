Berlin

Knapp 230 000 Hamburger verdienen weniger als 12 Euro

23.07.2020, 16:47 Uhr | dpa

Knapp 230 000 Hamburgerinnen und Hamburger verdienen weniger als zwölf Euro brutto pro Stunde. Betroffen sind davon knapp 21,62 Prozent aller Beschäftigungsverhältnisse in der Hansestadt, wie eine Antwort des Statistischen Bundesamts zeigt, die Die Linke im Bundestag angefordert hatte und die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Im Bundesvergleich schneidet Hamburg vor Baden-Württemberg (21,80 Prozent) und Bayern (22,49) am besten ab, in allen anderen Bundesländern liegt der Anteil der Jobs mit weniger als 12 Euro Stundenlohn noch höher.

Unterschiede zeigen sich auch in Ost und West: Während im Osten bei 36,7 Prozent der Beschäftigungsverhältnisse keine zwölf Euro pro Stunde gezahlt werden, sind es im Westen einschließlich Berlin nur 24,7 Prozent. Diese im Juli erstellte Statistik des Bundesamts zeigt das Bild im April 2018.

Der durchschnittliche Bruttostundenverdienst lag deutschlandweit bei 19,37 Euro. Auch hier führt Hamburg die Statistik mit 21,90 Euro pro Stunde an. Am niedrigsten war der durchschnittliche Stundenlohn mit 15,86 Euro in Mecklenburg-Vorpommern.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) strebt an, eine Erhöhung des Mindestlohns auf zwölf Euro schneller zu erreichen. Er werde entsprechende Vorschläge machen, sagte Heil der dpa in Berlin. Die Mindestlohnkommission hatte Ende Juni eine Anhebung von jetzt 9,35 Euro auf bis zu 10,45 Euro pro Stunde bis 2022 empfohlen. Für städtische Beschäftigte in Hamburg gilt bereits ein 12-Euro-Mindestlohn. SPD und Grüne haben in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, sich auch auf Bundesebene dafür einzusetzen.