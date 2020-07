Berlin

Berlins CDU-Vorsitzender Wegner würdigt Hans-Jochen Vogel

26.07.2020, 18:09 Uhr | dpa

Der Berliner CDU-Vorsitzende Kai Wegner hat den verstorbenen ehemaligen Regierenden Bürgermeister Hans-Jochen Vogel gewürdigt. "Mit Hans-Jochen Vogel ist nicht nur ein großer Sozialdemokrat und ein großer Europäer von uns gegangen, sondern auch jemand, dessen Augenmerk auf das Zusammenleben der Menschen in großen Städten gerichtet war", teilte Wegner mit. Er war am Sonntag nach langer Krankheit im Alter von 94 Jahren gestorben. Vogel sei der einzige deutsche Politiker gewesen, der mit München und Berlin in seinem Leben zwei Millionenstädte regiert habe. "Berlin wird Hans-Jochen Vogel nicht vergessen."