Berlin

Müller betroffen von Tod Hans-Jochen Vogels

26.07.2020, 19:28 Uhr | dpa

Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller (SPD), hat sich sehr betroffen geäußert über den Tod des früheren SPD-Chefs und ehemaligen Bürgermeisters von Berlin, Hans-Jochen Vogel. Vogel sei eine "herausragende Persönlichkeit der Politik über viele Jahrzehnte" gewesen, erklärte Müller am Sonntagabend. Er habe mit ihm in intensivem Austausch gestanden, denn bis zuletzt habe Vogel regen Anteil am Politikgeschehen auch in der Hauptstadt genommen. "Mit seinem Tod verliere ich einen Freund und Berater, der immer einen klaren Blick auf die Herausforderungen in der Hauptstadt hatte", erklärte Müller.

Der ehemalige Bundesjustizminister war am Sonntag im Alter von 94 Jahren in München gestorben, wo er auch Oberbürgermeister war. Die letzten Jahre litt er an Parkinson. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigte ihn als "lebhaften Demokraten, dessen Stimme schmerzlich fehlen wird".