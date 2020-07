Berlin

Büro von Innensenator Geisel beschädigt und beschmiert

29.07.2020, 07:05 Uhr | dpa

Unbekannte haben das Abgeordnetenbüro von Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) in Berlin-Karlshorst beschmiert und eine Fensterscheibe sowie die Glastür beschädigt. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei am frühen Mittwochmorgen, die "B.Z." hatte zuvor berichtet. Zu den Tätern und einem möglichen Motiv konnte die Polizei am frühen Morgen noch keine Angaben machen.