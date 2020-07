Berlin

Polizei zerstreut Menschenansammlungen in Parks

29.07.2020, 14:44 Uhr | dpa

In zwei Berliner Parkanlagen hat die Polizei mit insgesamt rund 120 Einsatzkräften größere Menschenansammlungen aufgelöst. Im Volkspark Friedrichshain, wo sich in der Nacht zum Mittwoch rund 250 teils stark betrunkene Jugendliche aufhielten, warfen Unbekannte vereinzelt Flaschen in Richtung der Beamten, wie die Polizei mitteilte. Teile des Parks wurden demnach ausgeleuchtet und die Menschen zum Gehen aufgerufen.

In der Hasenheide in Neukölln seien am Dienstagabend bis zu 1200 Menschen festgestellt worden, hieß es weiter. "Es wurde Musik abgespielt und die Abstände zueinander nicht eingehalten." Menschen seien angesprochen worden, Musik und Tanzdarbietungen einzustellen. Über Lautsprecher sei zum Einhalten der Mindestabstände aufgerufen worden. Mit weiteren Streifen seien neue Ansammlungen verhindert worden.

In der Hasenheide an der Grenze der Bezirke Kreuzberg und Neukölln hatten erst am Wochenende Tausende Menschen illegale Partys gefeiert, die in der Politik Unverständnis hervorriefen. Die Polizei war wegen der Regeln zur Eindämmung der Pandemie eingeschritten.