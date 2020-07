Berlin

Landeselternausschuss findet Maskenpflicht an Schulen gut

31.07.2020, 06:17 Uhr | dpa

Der Landeselternausschuss hält die geplante Maskenpflicht an Berliner Schulen wegen der Corona-Krise für richtig und erwartet keine großen Umsetzungsprobleme. "An vielen Schulen ist diese Praxis bereits vor den Ferien erprobt worden", sagte der Vorsitzende der Elternvertretung, Norman Heise, der Deutschen Presse-Agentur. "Wir sind ja auch beim Einkaufen oder im Öffentlichen Personennahverkehr mit Maske unterwegs. Warum soll das an der Schule nicht funktionieren."

Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass Berlin im Kampf gegen das Coronavirus auf eine Maskenpflicht an Schulen setzt. Die Regelung soll nach Ferienende ab 10. August für Schüler, Lehrer und andere Beschäftigte in Schulgebäuden gelten. Sie müssen einen Mund-Nasen-Schutz zum Beispiel auf Fluren, in Aufenthalts- und Gemeinschaftsräumen oder der Toilette tragen. In Unterrichtsräumen, auf dem Pausenhof oder im Hort soll diese Verpflichtung nicht gelten.

Sollten Schüler - oder deren Eltern - unwillig sein, plädiert Heise dafür, dass die Schulleitung zunächst das Gespräch sucht und Ursachenforschung betreibt. Sollte das nichts bringen, stehe eine ganze Klaviatur von Ordnungsmaßnahmen bis hin zum Schulausschluss zur Verfügung. Er gehe aber davon aus, dass Probleme eher im Dialog auszuräumen seien.

Im Unterricht selbst sei das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes kaum zumutbar, ergänzte Heise. Daher sei es richtig, dass es hier eine Ausnahme von der Pflicht geben solle.

Grundsätzlich aber könnten Masken den Schutz vor Ansteckung mit dem Corona-Virus erhöhen - an den Schulen als Teil von Hygienekonzepten. Wichtig seien aus seiner Sicht dabei auch regelmäßiges Händewaschen, eine gute Lüftung der Schulräume und zusätzliche Reinigungsintervalle. "Die Probleme, die es da im vergangenen Schuljahr hier und da gab, sind hoffentlich nun abgestellt."