Berlin

Bis zu 35 Grad in Berlin und Brandenburg am Wochenende

05.08.2020, 07:42 Uhr | dpa

Zwei junge Frauen sitzen auf einer Wiese am Landwehrkanal in der Sonne. Foto: Annette Riedl/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Viel Sonnenschein, kaum Wolken und bis zu 35 Grad am Wochenende: Berlin und Brandenburg stehen heiße Sommertage bevor. Für den Donnerstag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) viel Sonne und Höchstwerte bis zu 31 Grad. Zwischen 30 und 34 Grad soll das Thermometer nach Angaben der Meteorologen am Freitag anzeigen. Dazu gibt es erneut viel Sonne und nur ein paar Quellwolken. Am Samstag werden 35 Grad erwartet.

Für den Mittwoch rechnet der DWD mit maximal 28 Grad sowie vielerorts heiterem Wetter. Nur im Norden Brandenburgs und im Berliner Raum war zeitweise der Durchzug von Wolkenfeldern möglich.