Schönefeld

Flughafenbetreiber will mehr Platz für Corona-Tests schaffen

06.08.2020, 14:44 Uhr | dpa

Die Corona-Teststellen an den Berliner Flughäfen sollen auf größere Flächen ausweichen. Am Flughafen Schönefeld ist die Teststelle bereits vom Terminal L ins Terminal M umgezogen und hat dort nun deutlich mehr Platz, wie die Flughafengesellschaft am Donnerstag mitteilte. Am Flughafen Tegel soll ab kommender Woche eine größere Fläche im Terminal D bereitstehen. "Bis dahin können sich Reisende weiterhin an der Teststelle im Terminal A testen lassen", hieß es.

Die Corona-Tests an den Flughäfen sind derzeit noch freiwillig. Laut einer aktuellen Verordnung der Bundesregierung werden sie für Reiserückkehrer aus Risikogebieten ab diesem Samstag zur Pflicht. Die Zahl der an den Berliner Standorten getesteten Menschen dürfte dann deutlich zunehmen. Der Flughafen muss dann Test-Kapazitäten für täglich rund 2000 Passagiere bereithalten. Die Tests führen an beiden Standorten Teams der Berliner Charité durch.

"Die Flughafengesellschaft will für die verpflichtenden Tests möglichst gute Rahmenbedingungen", teilte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup mit. "Deshalb haben wir an beiden Flughäfen große, gut erreichbare Terminalflächen zur Verfügung gestellt."

Welche Länder als Risikogebiete gelten, steht auf einer Liste des Robert-Koch-Instituts (RKI) - aus der EU sind derzeit Luxemburg, Antwerpen und die drei spanischen Regionen Aragón, Katalonien und Navarra auf der Liste. Zentrales Kriterium ist, in welchen Staaten oder Regionen es in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Neuinfizierte pro 100 000 Einwohner gegeben hat.

Auch am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) der Hauptstadt wurde eine Teststelle für Reiserückkehrer eingerichtet. Am Berliner Hauptbahnhof ist ebenfalls eine Teststelle geplant.