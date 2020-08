Berlin

Union startet gegen Augsburg, Hertha bei Werder

07.08.2020, 12:27 Uhr | dpa

Der 1. FC Union Berlin startet mit einem Heimspiel gegen den FC Augsburg in seine zweite Saison der Fußball-Bundesliga. Somit kommt es gleich am ersten Spieltag (18. bis 20. September) zu einem Wiedersehen mit dem ehemaligen Schlussmann Rafal Gikiewicz, der nun für die Schwaben spielt. Lokalrivale Hertha BSC tritt zunächst bei Werder Bremen an. Das teilte die Deutsche Fußball Liga am Freitag durch die Veröffentlichung des Saisonspielplans mit.

Das erste Berliner Derby steigt am ersten Dezember-Wochenende (4. bis 7.12.) im Olympiastadion. Das Rückspiel in der Alten Försterei bei Union wurde für den 27. Spieltag (3. bis 5.4.) Anfang April terminiert. Am letzten Spieltag, am 22. Mai 2021, empfängt Union RB Leipzig, die Hertha gastiert dann bei 1899 Hoffenheim.