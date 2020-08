Berlin

Mutmaßlich mit Drogen, ohne Führerschein: Fahrer zu schnell

09.08.2020, 17:22 Uhr | dpa

Die Berliner Polizei hat in Pankow einen betrunkenen Autofahrer festgenommen, der mit einem gefälschten Führerschein zu schnell gefahren ist und obendrein mutmaßlich ein Betäubungsmittel im Wagen hatte. Nach einer Atemalkoholmessung, die einen Wert von 1,3 Promille ergab, stellten die Einsatzkräfte fest, dass gegen den 37-Jährigen bereits ein Haftbefehl wegen räuberischen Diebstahls vorlag, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Polizisten waren in der Nacht auf Sonntag auf den Mann aufmerksam geworden, weil er mit seinem Auto deutlich zu schnell und über mehrere rote Ampeln gefahren sein soll. Nach einer Verfolgungsjagd, während der ein Päckchen mit weißem Pulver aus dem Auto geworfen worden sei, konnte die Polizei den Mann und seine drei Beifahrer in der Wollankstraße stoppen. Wegen des bestehenden Haftbefehls blieb der 37-Jährige in Polizeigewahrsam.