Berlin

Kokain per Lieferservice? 61-Jähriger kommt vor Gericht

12.08.2020, 01:34 Uhr | dpa

Ein 61 Jahre alter mutmaßlicher Drogendealer muss sich heute vor dem Berliner Landgericht verantworten. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, in Berlin in 35 Fällen Kokain per Lieferservice verteilt zu haben. Seine illegalen Geschäfte sollen in der Zeit von Ende November 2019 bis Anfang Februar 2020 stattgefunden haben. Zudem soll er in einem als Bunker genutzten Kellerraum mehr als 2,6 Kilogramm Heroingemisch gelagert haben, um das Rauschgift gewinnbringend zu verkaufen. Weil er ein Küchenbeil in der Nähe der Drogen aufbewahrt habe, lautet die Anklage auch auf bewaffneten Handel mit Betäubungsmitteln.