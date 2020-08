Berlin

Hertha BSC testet in Saison-Vorbereitung bei Ajax Amsterdam

12.08.2020, 13:37 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist Hertha BSC absolviert in der Vorbereitung auf die kommende Saison ein Testspiel beim niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam. Wie die Berliner am Mittwoch auf ihrer Internetseite mitteilten, findet die Begegnung am 25. August (19.00 Uhr) statt. Zuschauer werden dabei nicht zugelassen sein. Die Mannschaft von Trainer Bruno Labbadia trifft in weiteren Vorbereitungsspielen außerdem auf den Drittligisten Viktoria Köln (14. August), den PSV Eindhoven aus den Niederlanden (29. August) sowie den Zweitligisten Hamburger SV (5. September).