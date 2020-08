Berlin

Rast startet als Dritter in letztes Formel-E-Saisonrennen

13.08.2020, 15:34 Uhr | dpa

Foto: Monika Skolimowska/dpa/Archivbild

René Rast startet von Position drei in das letzte Saisonrennen der Formel E in Berlin. Einen Tag nach seinem dritten Rang im vorletzten Lauf auf dem Tempelhofer Feld zeigte der 33 Jahre alte Audi-Fahrer am Donnerstag erneut eine starke Leistung und kann zum zweiten Mal einen Podestplatz erfahren. Der zweimalige Champion im Deutschen Tourenwagen-Masters (DTM) musste sich in der Qualifikation nur Polesetter Stoffel Vandoorne aus Belgien und dem Schweizer Sébastien Buemi geschlagen geben.

Die vollelektrische Formel E absolviert mit sechs Geisterrennen in neun Tagen in der deutschen Hauptstadt ihr großes Saisonfinale unter strengen Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen, nachdem die Coronavirus-Pandemie zu einer rund fünfmonatigen Unterbrechung geführt hatte. Der Portugiese Antonio Felix da Costa steht bereits als Gesamtsieger fest.