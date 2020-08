Berlin

Mann in Park lebensgefährlich verletzt

14.08.2020, 12:53 Uhr | dpa

Ein junger Mann ist in einem Park in Berlin-Lichtenrade lebensgefährlich verletzt worden. Der 23-Jährige konnte sich in der Nacht auf Freitag noch aus eigener Kraft zu einem nahe gelegenen Polizeirevier begeben, wo die Beamten blutende Verletzungen an seinem Rücken feststellten, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Verletzte gab an, gegen 1.00 Uhr auf einer Bank am Lichtenrader Dorfteich gesessen zu haben, als ein ihm unbekannter Mann vorbeigekommen sei und ihn vermutlich mit einem Messer verletzt habe.

Die Polizisten alarmierten Rettungskräfte, die den 23-Jährigen in ein Krankenhaus brachten, wo er operiert wurde. Weitere Details konnte die Polizei am Freitagmittag noch nicht bekannt geben.