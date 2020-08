Berlin

Unbekannter zeigt Hitlergruß und schlägt Mann

15.08.2020, 11:47 Uhr | dpa

In Berlin-Lankwitz soll ein Mann in einer Kneipe den Hitlergruß gezeigt und einen anderen Mann geschlagen haben. Nach Angaben mehrerer Zeugen beleidigte der Unbekannte den 40-Jährigen am späten Freitagabend in der Kneipe im Renatenweg unvermittelt, er soll sich zudem volksverhetzend geäußert haben, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dabei habe er den verbotenen sogenannten Hitlergruß gezeigt.

Als der 40-Jährige daraufhin auf den sich aggressiv verhaltenden Mann zugegangen sei, habe dieser ihn erst mit der Hand und dann mit einem unbekannten Gegenstand geschlagen. Den Angaben zufolge flüchtete er anschließend. Der 40-Jährige wurde leicht verletzt. Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt.