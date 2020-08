Berlin

27 Grad am Mittwoch in Berlin und Brandenburg

18.08.2020, 07:20 Uhr | dpa

Baukräne sind vor dem Berliner Fernsehturm in der Abenddämmerung zu sehen. Foto: Christoph Soeder/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

In Berlin und Brandenburg bleiben die Temperaturen auch zur Wochenmitte hin unter der 30-Grad-Marke - erst am Freitag wird es wieder heißer. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für den Mittwoch erst ab den Nachmittagsstunden vermehrt sonnige Abschnitte. In der Uckermark kann es anfangs noch Schauer geben, sonst bleibe es trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 24 und 27 Grad. Der Donnerstag wird nach Prognosen der Wetterexperten bei voraussichtlich 26 bis 29 Grad heiter und trocken.

Für den Dienstag hatten die DWD-Meteorologen bei 23 bis 26 Grad einzelne starke Gewitter mit Unwettergefahr vorhergesagt.