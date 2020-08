Berlin

Waldschäden in Deutschland größer als angenommen

19.08.2020, 10:51 Uhr | dpa

Dürre, Stürme und Schädlinge haben den Wäldern in Deutschland noch heftiger zugesetzt als bisher bekannt. Rund 285 000 Hektar müssen aufgeforstet werden, wie aus neuen Zahlen des Bundeslandwirtschaftsministeriums hervorgeht - das ist mehr als die Fläche des Saarlandes. Die Zahlen liegen der Deutschen Presse-Agentur vor.

Bisher war die Bundesregierung von 245 000 Hektar ausgegangen. Auch die Schätzung der Schadholz-Menge, die seit 2018 angefallen ist, ist deutlich gestiegen: von 160 Millionen auf rund 178 Millionen Kubikmeter. Grundlage sind die kumulierten Daten aus den Bundesländern der Jahre 2018, 2019 und 2020 bis zum Stichtag 30. Juni.

In absoluten Zahlen sind die Schäden in Schleswig-Holstein nicht so groß wie anderswo - der Norden ist aber auch das waldärmste Flächenland in Deutschland. Die Übersicht des Bundesministeriums weist für das nördlichste Bundesland eine Schadholzmenge von gut 417 000 Kubikmetern aus. Das ist weniger als im kleinen Saarland und erheblich weniger als im benachbarten Mecklenburg-Vorpommern mit 1,6 Millionen Kubikmetern. Dafür ist die betroffene Fläche mit 822 Hektar - bei insgesamt gut 170 000 Hektar Wald - größer als im östlichen Nachbarland (675 Hektar). Niedersachsen verzeichnet Schäden auf fast 32 000 Hektar.

Besonders stark betroffen von den Waldschäden sind außerdem Nordrhein-Westfalen, Thüringen und Hessen. Dürre und Borkenkäfer hätten die Widerstandskraft der Bäume so geschwächt, dass insbesondere die Fichten in den Tieflagen abstürben, hieß es im Ministerium von Agrarministerin Julia Klöckner (CDU). Der Regen der letzten Wochen könne die Situation regional etwas entspannt haben, in tieferen Schichten fehle aber immer noch Wasser. Insgesamt gibt es in Deutschland mehr als elf Millionen Hektar Wald.

Bund und Länder hatten bereits Hilfen für die Wiederaufforstung, aber auch die Anpassung der Wälder an den Klimawandel beschlossen. In diesem Jahr seien 31 Millionen Euro an Waldbesitzer ausgezahlt worden - von 138 Millionen Euro, die für 2020 zur Verfügung stünden, sagte eine Sprecherin des Bundeslandwirtschaftsministeriums den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Wegen angepasster Förderrichtlinien und aufgehobenen Obergrenzen würde diese Summe in der zweiten Jahreshälfte aber deutlich steigen.