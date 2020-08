Berlin

Mann verfolgt und verletzt? Prozess gegen vier Jugendliche

20.08.2020, 02:14 Uhr | dpa

Vier Jugendliche, die einen jungen Mann nach einem Streit in Berlin-Steglitz bis in einen Linienbus verfolgt und mit einem Messer verletzt haben sollen, stehen ab diesem Donnerstag (9.30 Uhr) vor dem Berliner Landgericht. Die Anklage gegen die 16- bis 19-Jährigen lautet auf versuchten Totschlag. Sie sollen am Abend des 8. Februar 2020 gemeinsam mit etwa 15 Personen unterwegs gewesen sein. Es sei zu einer Auseinandersetzung mit einer dreiköpfigen Gruppe gekommen. Einer der Kontrahenten habe sich aus Furcht vor den Angeklagten in einen Bus geflüchtet. Dort hätten die Jugendlichen den damals 20 Jahre alten Mann geschlagen, getreten und niedergestochen.