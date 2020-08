Bad Wörishofen

Union-Kapitän Trimmel freut sich auf Fans beim Testspiel

20.08.2020, 17:54 Uhr | dpa

Die Profis des 1. FC Union Berlin trainieren weiter in Bad Wörishofen. Aber auch im Trainingslager im Unterallgäu sind die Pläne der Vereinsführung, wieder mit Zuschauern im Stadion An der Alten Försterei spielen zu können, ein großes Thema. "Ich sehe es positiv. Ich wusste von Beginn an, wie unser Präsident das öffentlich diskutiert hat, wie er das Stadion vollkriegen möchte. Ich finde es wichtig, dass es in der Unterhaltungsbranche eine Person gibt, die den Bock anstößt", sagte Kapitän Christopher Trimmel zum jüngsten Vorstoß von Clubchef Dirk Zingler.

"Egal, ob es klappt oder nicht, finde ich nicht schlecht, dass man klein beginnt. Dann lassen wir uns überraschen. Wir Spieler wünschen uns natürlich Fans im Stadion. Das müssen aber andere entscheiden, denen vertrauen wir einfach", erklärte Trimmel weiter.

Union will bei einem Testspiel am 5. September mit 3000 Fans das neue Konzept proben, nach dem alle Zuschauer einen Tag vor dem Spiel auf Corona getestet werden. Im Stadion könnten die Anhänger dann ohne Abstand und Gesichtsmasken zusammenkommen. Die neue Initiative der Eisernen hat unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. Im Rahmen des Trainingscamps sind am Freitag (17.00 Uhr) in Feldkirch (Österreich) gegen WSG Swarovski Tirol 250 Zuschauer zugelassen.

Auch in dieser Partie wird Max Kruse (Sprunggelenkverletzung) noch nicht sein Debüt im Union-Trikot erleben. Der zuletzt bei Fenerbahce Istanbul spielende Ex-Nationalspieler war im Rahmen seines individuellen Aufbautrainings mit Reha-Trainer Christopher Busse am Donnerstag erstmals am Ball.

Angeschlagen sind derzeit auch die Offensivspieler Marcus Ingvartsen (Rückenprobleme), Anthony Ujah (Knieverletzung) und Akaki Gogia (Oberschenkelverletzung). Ingvartsen konnte zumindest Teile des Mannschaftstrainings absolvieren.