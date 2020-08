Berlin

Bericht: Corona-Fälle an 37 Berliner Schulen

21.08.2020, 08:42 Uhr | dpa

Wegen Corona-Fällen befinden sich nach einem Bericht der "Berliner Zeitung" an 37 Schulen der Stadt derzeit Teile von Schülern oder Schulpersonal in Quarantäne. Die Zeitung beruft sich dabei auf eine Auflistung der Senatsschulverwaltung. Erfasst seien darin allgemeinbildende Schulen, für Berufsschulen gebe es noch keine offiziellen Zahlen. Die Aufstellung basiere auf Meldungen, die bis Donnerstag Nachmittag bei der Schulaufsicht eingegangen seien. In den meisten Fällen sei pro Einrichtung nur ein Schüler, eine Erzieherin oder eine Lehrkraft infiziert, bisher gebe es keine bestätigten Fälle von Ansteckungen innerhalb einer Schule. Schulsenatorin Sandra Scheeres (SPD) sagte der Zeitung: "Fast zwei Wochen nach Schuljahresstart können wir erkennen, dass die Schulen selbst kein Hotspot sind." Infektionen würden in aller Regel von außen in die Schulen getragen.