Berlin

Zwei Kellerbrände in Kreuzberg: Ein Mensch verletzt

21.08.2020, 09:00 Uhr | dpa

Gleich zwei Mal musste die Berliner Feuerwehr am Donnerstagabend wegen Kellerbränden in die Wilhelmstraße im Ortsteil Kreuzberg ausrücken. Beim ersten Mal brannten gegen 17.00 Uhr acht Kellerverschläge in einem Wohn - und Geschäftsgebäude, wie ein Feuerwehrsprecher am Freitagmorgen sagte. Insgesamt drei Personen mussten aus dem Gebäude in Sicherheit gebracht werden, eine davon kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.

Nur wenige Stunden später gegen 21.20 Uhr wurde die Feuerwehr wegen starker Rauchentwicklung erneut in die Wilhelmstraße gerufen. Es brannten wieder Kellerverschläge - in einem nicht weit vom ersten Brandort entfernten sechsgeschossigen Wohnhaus. 20 Einsatzkräfte brachten die Flammen zügig unter Kontrolle. Verletzte gab es beim zweiten Einsatz nicht.

Die Brandursachen waren am Morgen noch unklar. Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Bränden besteht konnte noch nicht gesagt werden.