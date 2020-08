Berlin

Radfahrerin stirbt bei Unfall

21.08.2020, 21:59 Uhr | dpa

Eine Radfahrerin ist am Freitagnachmittag bei einem Unfall im Berliner Bezirk Reinickendorf gestorben. An dem Unfall an der Ecke Lindauer Allee und Roedernallee sei auch ein Lastwagen beteiligt gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Details seien noch nicht bekannt. Zuvor hatte der RBB berichtet.