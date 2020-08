Berlin

Berlin: Linke trifft sich trotz Corona zu "echtem" Parteitag

22.08.2020, 03:03 Uhr | dpa

Beim Landesparteitag werden per Handzeichen Tagespunkte gewählt. Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbol (Quelle: dpa)

Als erste Berliner Partei in diesem Jahr kommt die Linke heute trotz Corona-Pandemie zu einem "echten" Parteitag zusammen. Bei dem Treffen will sich die Partei, die gemeinsam mit SPD und Grünen regiert, mit den sozialen Folgen der Corona-Krise beschäftigen. Zudem soll es um Vorbereitungen für die Abgeordnetenhauswahl in gut einem Jahr gehen.

Wegen des Coronavirus' hatten die Parteien ihre für die erste Jahreshälfte geplanten Parteitage abgesagt oder digitale Treffen abgehalten. Beim Parteitag der Linken im Estrel Hotel in Neukölln gelten strikte Abstands- und Hygieneregeln inklusive Maskenpflicht. Nur an ihrem Platz dürfen die Teilnehmer den Mund-Nasen-Schutz abnehmen.