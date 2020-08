Berlin

Polizei beschlagnahmt Munition in Neuköllner Lokal

22.08.2020, 12:38 Uhr | dpa

Die Berliner Polizei hat in einem Lokal am Maybachufer in Neukölln rund 100 Schuss scharfe Munition gefunden und beschlagnahmt. Die Durchsuchung am Freitagabend habe im Rahmen von Kontrollen zur Bekämpfung der Clan-Kriminalität stattgefunden, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Lokale in der Gegend würden deswegen regelmäßig kontrolliert. Razzien gab es in der Nacht auf Samstag auch in Kreuzberg und Treptow. Die "Berliner Morgenpost" hatte zuerst berichtet.