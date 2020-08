Berlin

Seniorin bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

22.08.2020, 16:27 Uhr | dpa

Eine 84-jährige Fußgängerin ist im Berliner Stadtteil Alt-Hohenschönhausen von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Eine Autofahrerin wollte am Samstagvormittag von der Werneuchener Straße nach links in die Konrad-Wolf-Straße abbiegen, als es zum Zusammenprall kam, wie die Polizei mitteilte. Die Seniorin sei gestürzt und habe Verletzungen am Kopf und an der Hüfte erlitten. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die 67 Jahre alte Autofahrerin blieb unverletzt.