Dealer gefasst

28 Kilo Aufputschmittel in Berlin beschlagnahmt

24.08.2020, 18:15 Uhr | dpa

Die Polizei Berlin hat bei einer Hausdurchsuchung einen außergewöhnlichen Fund gemacht: 28 Kilogramm eines Aufputschmittels und weitere Drogen wurden beschlagnahmt.

Die Polizei hat mehrere mutmaßliche Drogenhändler gefasst und 28 Kilogramm eines Aufputschmittels, vermutlich Amphetamin, beschlagnahmt. Zivilfahndern waren am Samstagabend zwei Männer in Marienfelde aufgefallen. In deren Auto fanden sie Cannabis, sechs Handys und Bargeld, wie am Montag mitgeteilt wurde.

Bei der Durchsuchung einer Wohnung, in der die beiden 36-Jährigen zuvor waren, entdeckten die Polizisten das Amphetamin-Pulver, Verpackungsmaterial und Geld. Die Männer wurden festgenommen, ebenso wie ein 37-jähriger Mann und eine 33-jährige Frau, die sich in der Wohnung aufhielten.