Berlin

Bildungssenatorin Scheeres will nicht mehr kandidieren

24.08.2020, 19:45 Uhr | dpa

Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) hat ihrem Heimatwahlkreis mitgeteilt, 2021 nicht wieder für das Abgeordnetenhaus kandidieren zu wollen. In einem Schreiben vom Montag, das der dpa vorliegt, erläutert die SPD-Politikerin den Mitgliedern der SPD-Abteilungen Pankow Süd und Heinersdorf ihre Entscheidung. Zuvor hatte die "Berliner Zeitung" online berichtet.

In dem Schreiben heißt es: "Ich bin in den letzten Tagen und Wochen von vielen Genossinnen und Genossen angesprochen worden, ob ich auch bei der kommenden Wahl wieder in unserem AGH-Wahlkreis für die SPD antreten werde. Nach reiflicher Überlegung bin ich aber zur Überzeugung gelangt, dass ich nach 15 Jahren Politik für unseren Wahlkreis nicht wieder für das AGH kandidieren werde." Diese Entscheidung sei ihr nicht leichtgefallen, schreibt die Senatorin.

2006 und 2011 gewann Scheeres das Direktmandat für die SPD. Sie ist allerdings bereits seit der vergangenen Wahl 2016 nicht mehr Mitglied des Abgeordnetenhauses, nachdem sie dem Kandidaten der Linken unterlegen war.

Scheeres sagte, sie sei zuversichtlich, dass die SPD den kommenden Wahlkampf im Herbst 2021 erfolgreich gestalten könne. "Ich werde meine ganze Kraft zur Verfügung stellen, damit uns dies gemeinsam gelingt." Die Tatsache, dass sie den Weg für einen neuen Kandidaten frei mache, bedeute nicht, dass sie sich nicht mehr für ihre Partei und ihren Kiez engagieren werde.