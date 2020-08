Berlin

Berliner Corona-Ampeln bleiben auf Grün

25.08.2020, 19:31 Uhr | dpa

Die Zahl der registrierten Corona-Infektionen in Berlin ist am Dienstag um 66 gestiegen. Damit gibt es seit dem Frühjahr 10 851 Fälle, in denen sich Menschen mit dem Virus infiziert haben, wie die Senatsverwaltung für Gesundheit am Dienstag mitteilte. Davon sind 9875 wieder gesund.

42 Patienten werden in Krankenhäusern behandelt, 18 davon auf der Intensivstation. Das vom Senat geführte Warnsystem zeigt weiterhin drei grüne Ampeln.

Wenn zwei der drei Indikatoren - Reproduktionszahl, Neuinfektionen, belegte Intensivbetten - auf Gelb stehen, müssen nach dem System Maßnahmen zur Eindämmung der Infektionen erörtert und vorbereitet werden. Sobald zwei von drei Indikatoren auf Rot zeigen, sind Maßnahmen umzusetzen.

226 Berliner sind seit Ausbruch der Seuche im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Im Mittel wurden sie 81 Jahre alt.