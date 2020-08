Berlin

Berliner Senat trifft sich zu Sondersitzung wegen Pandemie

27.08.2020, 01:43 Uhr | dpa

Der Berliner Senat berät heute (anschließende Pressekonferenz ca. 18.00 Uhr) über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Angesichts steigender Infektionszahlen könnten auf die Menschen in Berlin einige Neuerungen zukommen. So wurde bundesweit zuletzt über neue Obergrenzen für Veranstaltungen diskutiert. Änderungen könnte es auch bei den Corona-Tests für Reiserückkehrer an Flughäfen geben. Vor der Senatssitzung beraten die Ministerpräsidenten der Bundesländer am Donnerstag mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in einer Videokonferenz über eine Neujustierung der Corona-Maßnahmen. Die Ergebnisse dieser Beratungen fließen in mögliche Maßnahmen des Senats mit ein.