Berlin

Berlin: Proteste gegen Corona-Maßnahmen friedlich verlaufen

27.08.2020, 22:50 Uhr | dpa

Eine Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen am Donnerstagabend in Berlin ist nach Angaben der Polizei friedlich geblieben. Kurz vor Ende der Veranstaltung protestierten demnach noch 70 Menschen am Breitscheidplatz, wie die Polizei mitteilte. Es hätten sich zwei Veranstaltungen zusammengeschlossen. Wie viele Menschen sich insgesamt an dem Protest beteiligten, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.