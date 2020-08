Berlin

Deutsch-Russisches Museum holt Feier zum Kriegsende nach

28.08.2020, 06:11 Uhr | dpa

Das Deutsch-Russische Museum in der Waldowallee in Berlin Karlshorst. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild (Quelle: dpa)

Knapp vier Monate später als geplant wird im Deutsch-Russischen Museum in Berlin-Karlshorst das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren gefeiert. Für kommenden Mittwoch (2.9.) lädt das Museum zu einem "Toast auf den Frieden" in den Museumsgarten, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Auf dem Programm stehen ab 19.00 Uhr neben Grußworten von internationalen Gästen und dem gemeinsamen Anstoßen mit Piccolo-Sekt auch Live-Musik und Feuerwerk.

Ursprünglich sollte am 8. Mai an das Kriegsende erinnert werden - an dem Tag also, als die Wehrmachtsführung die bedingungslose Kapitulation unterzeichnete. Doch wegen der Corona-Pandemie fiel die Feier aus. Nun wird sie an dem Tag nachgeholt, an dem Japan kapitulierte. In dem Museum in Karlshorst befindet sich der Saal, in dem die Unterzeichnung durch die deutsche Wehrmachtsführung stattfand. Bei dem Fest soll es Taschenlampen-Führungen in den Saal geben.

Wer an dem Fest am kommenden Mittwoch teilnehmen möchte, wird gebeten, sich vorher per E-Mail anzumelden. Es gelten die bekannten Hygieneregeln; im Museum muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.