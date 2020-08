Berlin

Zwei Autos brennen in Tiefgarage in Moabit

29.08.2020, 10:24 Uhr | dpa

In einer Tiefgarage in Berlin-Moabit sind zwei Autos in Brand geraten. Das Feuer brach in der Nacht zu Samstag unter einem Wohnkomplex aus, wie die Feuerwehr mitteilte. Nachdem Rauch über Lüftungsschächte in anliegende Wohnungen und ins Treppenhaus gedrungen war, wurden rund 100 Menschen evakuiert. Die Bewohner wurden in einem Bus versorgt. Rund 80 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort. Die Brandursache sei noch unklar, teilte die Feuerwehr mit. Nachdem der Brand gelöscht wurde, kehrten die Bewohner nach den Angaben in ihre Wohnungen zurück.